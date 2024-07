Debiutuje wyprawowe Ducati DesertX Discovery. Stworzone od podróży

Tylko do tej pory mieliśmy jedynie dwie opcje. Nowszą jest odmiana Rally, która zgodnie z nazwą została stworzona to offroadowej zabawy. Natomiast standardowy DesertX wymagał dołożenia sporej liczby elementów - czy to kufrów, czy osłon chroniących motocykl podczas długich wypraw. Teraz w ofercie pojawiła się wersja Discovery, która wszystko co trzeba ma już na pokładzie.