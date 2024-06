Dwie wizje przeróbek Ducati Scramblera i dwa zupełnie inne charaktery

Bike Shed Moto Co. to znany londyński bar motocyklowy (a przy okazji restauracja, fryzjer, studio tatuaży, miejsce spotkań i co tam jeszcze), który ma swoją filię też w Los Angeles. Od kilku lat jest również odpowiedzialny za imprezę motocyklową, na której można za każdym razem podziwiać sporą liczbę customów. Na edycję 2024 r. swoje projekty przygotowało samo Centro Stile Ducati.