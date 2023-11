MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro coraz bliżej. Model, na który czekamy od dawna

MV Agusta Superveloce to już marka sama w sobie. Stylowy model doczekał się sporej liczby wersji specjalnych i mimo iż nie jest ani najdroższy, ani nie jest flagowcem, to stał się współczesnym symbolem włoskiej firmy. W praktyce jest to sportowy model F3 w bardziej stylowym wydaniu retro. Oznacza to, że jego sercem jest 3-cylindrowy silnik o pojemności 798 cm3 i mocy 147 KM. Jest to wartość więcej niż wystarczająca, ale z drugiej strony nie jest to litr.