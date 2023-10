MV Agusta świętuje 80-lecie limitowanym Superveloce 98

Każdy jubileusz jest dobry, aby świętować i wypuścić edycję specjalną. Choć firma MV Agusta została założona w 1945 r., to jej pierwszy silnik powstał w 1943 r. Jednak zaraz po uruchomieniu produkcji, we wrześniu, fabryka została zajęta przez wojsko. Opóźnienie wynikające z trwającej II wojny światowej spowodowało, że jednostka napędowa o pojemności 98 cm3 musiała chwilę poczekać. W końcu trafiła do pierwszego motocykla włoskiej marki, który nazywał się MV 98.