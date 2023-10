Debiutuje Suzuki V-Strom 800. Jest bardziej szosowo

Jeśli chodzi o wygląd to oprócz innych kół mamy też inne malowania - Suzuki V-Strom 800 będzie dostępne z lakierem niebieskim, oliwkowym lub czarnym. Natomiast poza tym jest to stylistyka znana już z modelu DE z charakterystycznym przednim światłem. Nowy model ma natomiast wyższą szybkę, którą będzie można docenić na drogach szybkiego ruchu. Zbiornik paliwa pomieści 20 l benzyny, co ma przełożyć się na zasięg ok. 450 km.