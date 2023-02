Czyżby KTM planował automat do Super Duke’a? Tak sugeruje amerykański patent

Na tym jednak nie koniec wiadomości, które zdradza wniosek patentowy. Zamieszczone w nim schematy są tak dokładne, że zawierają numery części. Ben Purvis z serwisu "Bennetts BikeSocial" ustalił, że pochodzą one z modelu 1290 Super Duke, zatem to najpewniej on jako pierwszy dostanie nową skrzynię biegów, nad którą pracuje KTM. Czy będzie to skrzynia dwusprzęgłowa, inny rodzaj automatu, czy przekładnia półautomatyczna? Tego jeszcze nie wiadomo, ale na pewno będzie to duży krok dla producenta z Austrii.