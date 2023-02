KTM SMT wraca. Austriacy szykują się na wielką premierę

KTM nazywa nowego SMT motocyklem sportowo turystycznym. W tej zakładce w swojej gamę ma już model 1290 Super Duke GT i choć SMT będzie zupełnie inną maszyną, to można się spodziewać, że będzie należeć do linii 890. To oznaczałoby dwucylindrowy silnik o pojemności 889 cm3. Bardziej prawdopodobne wydaje się, że będzie on zestrojony bardziej jak w modelu Adventure niż Duke, a to by oznaczało 105 KM i 100 Nm. Jednak to jedynie domysły.