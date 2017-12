Co najbardziej interesowało zmotoryzowanych w 2017 roku? Oto najciekawsze wydarzenia

Końcówka roku to zwykle czas pewnych podsumowań i takie postanowiliśmy dla was przygotować. Na podstawie statystyk ustaliliśmy listę tych artykułów, które czytaliście najchętniej i które przyciągały najbardziej waszą uwagę.

Motoryzacja to szeroko rozumiane określenie, ale w Polsce grono osób rzeczywiście interesujących się samochodami jest stosunkowo niewiele. Za to grono zmotoryzowanych, czyli osób posiadających auto lub mające taki zamiar, jest ogromne. Nic więc dziwnego, że najgorętsze tematy dotyczyły zmian w przepisach oraz tych kwestii, które dotyczą bezpośrednio każdego posiadacza samochodu.

W listopadzie pojawiła się informacja o tym, że straż graniczna dostała nowe uprawnienia względem kierowców, przez co częściowo wyręczy policję. Sprawdźcie, co mogą robić pogranicznicy.

Ważną informacją dla kierowców była także możliwość sprawdzenia liczby punktów karnych przez internet. Do tej pory w sieci można było się natknąć na takie funkcjonalności, ale tylko w formie żartu lub próby wyłudzenia danych. Od kwietnia stało się to jednak rzeczywistością.

Nie tylko polskie, ale również zagraniczne wydarzenia przyciągają uwagę zmotoryzowanych. Jednym z takich, które skupiło największe grono czytelników, była informacja o tym, co się stanie z samochodami Volkswagena, które zostały wyprodukowane z wadliwymi silnikami, ale nie trafiły do klientów.

Jeszcze ważniejszym wydarzeniem w USA było przejście huraganu Harvey, co według pewnych spekulacji mało skutkowac gwałtownym wzrostem cen oleju napędowego. Miało się to odbić na rynku światowym do tego stopnia, że według analityków cena oleju mogła przekroczyć cenę benzyny. Na razie się to nie stało.