CFMoto MT800 to pierwszy motocykl turystyczny tej marki. Napędza go silnik KTM-a

W Polsce firma ta znana jest przede wszystkim z quadów, ale coraz mocniej rozwija się na rynku motocykli. Taka współpraca z jednej strony jest dla KTM-a sposobem na dodatkowy zarobek, a chińskiej firmie pozwala rozwijać się dużo szybciej dzięki doświadczeniu austriackiego producenta . Co więcej, to właśnie dzięki tej kooperacji KTM mógł wejść na ogromny chiński rynek.

W internecie jeszcze przed premierą pojawiło się zdjęcie modelu CFMoto MT800. Jest to turystyk napędzany silnikiem KTM-a, znanym z takich motocykli jak 790 Adventure czy 790 Duke. W obu maszynach dwucylindrowa rzędowa jednostka o pojemności 799 cm3 została tak zestrojona, aby odpowiadać charakterem danemu modeli. Nie wiadomo, w jakiej konfiguracji trafi do CFMoto MT800, ale można się spodziewać tej z Adventure. To by oznaczało maksymalną moc 95 KM i maksymalny moment obrotowy 88 Nm.