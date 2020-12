BMW szykuje model R 18 Transcontinental. Będzie to duży turystyczny motocykl

BMW R 18 to pierwszy duży cruiser w historii tej marki. Jego twórcy wiedzieli, że jeśli model ten ma zaistnieć na rynku i odnieść sukces nie tylko medialny, ale też finansowy, to trzeba dokładnie przemyśleć cały projekt. Przede wszystkim, co widać, BMW nie oszczędzało na niczym, tworząc R 18. Jest on dopracowany we wszystkich szczegółach i jeżdżąc nim, od razu ma się poczucie, że jest to maszyna bardzo dobrej jakości. Jednak Niemcy zadbali też o to, aby motocykl ten od razu był dostępny z wieloma elementami pozwalającymi na personalizację, a także aby jego konstrukcja umożliwiała łatwą i daleko posuniętą customizację.