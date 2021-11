BMW R 18 The Wal to kolejny dowód na customowy potencjał niemieckiej maszyny

BMW R 18 The Wal otrzymał bardzo charakterystyczną owiewkę ze światłami. Obniżona i skrócona została kierownica. Custom ma też zupełnie nowy zbiornik paliwa, który jest dłuższy (i większy o 1 l), przez co siedzenie zostało przesunięte do tyłu. Sama kanapa też została przeprojektowana i obszyta skórą z Japonii. Za nią znalazł się długi tył z okrągłym światłem. Wszystko uzupełnia brązowy lakier. Co ciekawe, Kimura postanowił zostawić oryginalny wydech, o charakterystycznym kształcie, ale pomalował go na czarno.