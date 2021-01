Spirit of Passion, czyli wyjątkowe BMW R 18 od Kingston Custom

BMW od samego początku przekonuje, że model R 18 jest nie tylko cruisrem, który móżna spersonalizować, ale też świetną bazą do customowych projektów . W ten sposób powstały takie konstrukcje jak BMW R 18 Dragster i Blechmann R 18 . Tym razem BMW zgłosiło się do niemieckiego zakładu Kingston Custom, w którym tworzy posiadający 35 lat doświadczenia Dirk Oehlerking.

Motocykl nazwany Spirit of Passion wyróżnia się przede wszystkim ogromną owiewką w stylu art deco , na której przedzie znalazły się "nerki" BMW o kształcie nawiązującym do samochodów z okresu międzywojennego. Powyżej aerodynamiczny kształt nadwozia zakłóca jedynie LED-owe przednie światło. Całą owiewkę pomalowano czarnym lakierem, na którym znalazły się białe linie, tak samo jak na baku seryjnego BMW R 18 . Niska pionowa szybka czy niewielkie kierunkowskazy dopełniają obrazu całości.

Takie rozbudowane aerodynamiczne owiewki stały się znakiem rozpoznawczym kilku projektów Kingston Custom i na pewno pasują do BMW R 18 całym swoim wyglądem nawiązująco do motoryzacji lad 30. XX w. Niemal całkowicie zostało też zabudowane tylne koło, a siedzenie zamieniono na przypominające takie z dawnych czasów. Co ciekawe, mimo iż Dirk Oehlerking często nie stroni od całkowitych modyfikacji motocykli, w przypadku Spirit of Passion zmiany są mniejsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.