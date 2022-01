Benelli szykuje jeszcze większy silnik. Może to oznaczać model TRK 900

Jednostka o pojemności 900 cm3 może trafić zarówno do turystycznego Benelli TRK 900, jak i do nakeda Leoncino 900 i w ten sposób należąca do Chińczyków włoska marka zyskałaby swoje najmocniejsze motocykle w tych klasach. Model turystyczny walczyłby z takimi maszynami jak KTM 890 Adventure czy Triumph Tiger 850 Sport i Tiger 900.