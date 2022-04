Austriacy mają niesamowite tempo. Już testują KTM-a 990 Duke’a

Na początek trochę (niezbyt odległej) historii. KTM wprowadził do sprzedaży model 790 Duke w 2017 r., aby już na koniec 2020 r. zastąpić go nowszym o nazwie 890 Duke. Zmiana ta była podyktowana nową normą Euro 5, ale zgodnie ze zmianą oznaczenia nowy silnik jest większy i mocniejszy (115 KM zamiast 105 KM). Co zaskakujące ostatnio 790 Duke został dostosowany do nowej normy i wrócił do oferty, a teraz na testach przyłapano już następcę tych dwóch modeli.