Zaskakująca decyzja. Wraca KTM 790 Duke

Oczywiście taki zabieg wymagał dostosowania silnika modelu 790 Duke do normy Euro 5, ale jak widać KTM podjął decyzję, że to będzie optymalny sposób na stworzenie nieco tańszego nakeda klasy średniej. Choć mówiło się, że model ten teraz ma przyszłość głównie w Chinach, to nie należy zapominać, że Indie też są ogromnym rynkiem, a tam też niedawno wprowadzono normy emisji spalin praktycznie identyczne jak Euro 5.