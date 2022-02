Naked w stylu sportowca. Oto KTM 890 Duke GP

Co ciekawe napęd w nowej odmianie jest taki sam jak w podstawowym 890 Duke’u, a nie w mocniejszej wersji R. Oznacza to, że dwucylindrowy silnik o pojemności 889 cm3 generuje 115 KM i 92 Nm. Przy tym masa własna średniego nakeda KTM-a to 169 kg, co zapewnia mi lekkość prowadzenia i zwinność.