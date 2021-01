Aprilia Tuareg 660 przechodzi testy. Przyłapano prototyp

Tak jak RS 660 i Tuono 660 są modelami niemal identycznymi (różniącymi się owiewkami, 5 KM w mocy silnika i kilkoma szczegółami konstrukcyjnymi), tak już Aprilia Tuareg 660 to w znacznej części inny motocykl . Oczywiście za jego napęd będzie odpowiadał ten sam dwucylindrowy rzędowy silnik o pojemności 660 cm3. Nie wiadomo, jaką moc będzie generował, ale można się spodziewać, że będzie to 95 KM jak w nakedzie.

Przyłapany na testach prototyp Aprilii Tuareg 660 jest jeszcze daleki od motocykla gotowego do sprzedaży. To oznacza, że na model ten zapewne będziemy musieli poczekać do 2022 r.