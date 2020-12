Aprilia SX 50 – cena, informacje, dane techniczne

Aprilia SX 50 jest motorowerem, a to oznacza, że mogą na tym jednośladzie jeździć już 14-latkowie z prawem jazdy kategorii AM lub osoby z jakąkolwiek inną kategorią prawa jazdy (w tym B), gdyż uprawnienia AM dodawane są niejako "gratis" do każdej z nich. Co więcej, ci, którzy ukończyli 18 lat przed 19 stycznia 2013 r., w ogóle nie muszą posiadać prawa jazdy, aby móc prowadzić jednoślad z silnikiem do 50 cm3.