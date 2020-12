Aprilia Tuono 660 pojawi się w pierwszej połowie 2021 r.

Diego Graffi, szef indyjskiego oddziału Piaggio (czyli firmy, do której należy Aprilia), zapowiedział, że Aprilia RS 660 i Tuono 660 pojawią się w sprzedaży w Indiach w tym samym czasie i będzie to w czerwcu lub lipcu 2021 r. Oznacza to, że naked na pewno swoją światową premierę będzie miał wcześniej, a zatem w Europie powinien się pojawić w pierwszej połowie 2021 r. Możliwe, że nawet szybciej niż latem, o którym mówiło się nieoficjalnie do tej pory.