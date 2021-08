Zero Motorcycles wchodzi do Polski. Amerykańska marka oferuje elektryczne motocykle

Mimo to do teraz Zero nie miało oficjalnej dystrybucji w Polsce. Za sprawą firmy Karbon 2 (odpowiedzialnej też za sprzedaż Super Soco w naszym kraju) wreszcie się to zmieniło. Zero oferuje szeroką gamę street bike'ów i motocykli dualsport o różnym stylu i osiągach. Moc napędu elektrycznego to nawet 82 kW, czyli 111 KM. Do tego dochodzi moment obrotowy równy 190 Nm.