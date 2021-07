Dopłaty do motocykli z programu "Mój elektryk". Ale jeszcze nie teraz

O państwowych dopłatach do pojazdów elektrycznych mówi się od dawna i po pilotażowych programach, które nie zmieniły wiele na rynku, teraz rząd uruchomił dużo większy projekt. "Mój elektryk" to program, który zakłada duże fundusze na dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych. Co ważne, ma on objąć nie tylko samochody, ale też pojazdy kategorii od L1e po L7e, czyli motorowery, motocykle (też z wózkiem), trójkołowce i czterokołowce (np. quady). Krótko mówiąc – praktycznie wszystko.