Zadebiutował LiveWire One i Harley-Davidson mocno obniżył jego cenę

Zatem największą różnicą jest nowa cena. Przed doliczeniem podatków Harley-Davidson LiveWire kosztował w USA 29 799 dol., a LiveWire One został wyceniony na 21 999 dol. Jak widać różnica jest spora – w przeliczeniu jest o ok. 30 tys. zł taniej. Na razie nie poznaliśmy europejskich cen nowej odsłony tego elektrycznego motocykla. W Polsce cena brutto Harleya-Davidsona LiveWire'a to 34 880 euro, czyli ok. 158 500 zł. Zatem licząc na podobny spadek ceny, model One byłby dużo bardziej atrakcyjny.