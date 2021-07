Alrendo TS Bravo trafiło do sprzedaży. Jest tak tani, jak obiecywano

Jeszcze bardziej imponuje wielkość akumulatorów – jest to 16,6 kW brutto i 14,3 netto. To ma przekładać się na naprawdę spory zasięg. W mieście ma on wynosić 419 km, a przy prędkości 120 km/h będzie to 150 km. Oczywiście ciągnie to za sobą też sporą masę, gdyż Alrendo TS Bravo waży 249 kg.