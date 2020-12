Yamaha Niken może dostać silnik z nowej odsłony modelu MT-09

Trójkołowy motocykl Yamaha Niken to nietypowa maszyna, która napędzana jest trzycylindrowym silnikiem z modelu MT-09. Po tym, jak ten drugi zadebiutował w nowej wersji z jednostką spełniającą normę Euro 5, pojawia się pytanie, czy taka zmiana obejmie też model Niken.

Yamaha Niken to nietypowy motocykl z dwoma kołami z przodu. Co prawda są one zbyt blisko siebie, aby model ten załapał się na homologację L5e umożliwiającą w Polsce prowadzenie z prawem jazdy kategorii B, ale mimo to jest to ciekawa propozycja o wyjątkowych właściwościach jezdnych.

Za napęd Yamahy Niken odpowiada trzycylindrowy silnik o pojemności 847 cm3, którego maksymalna moc to 115 KM przy 10 000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 87,5 Nm przy 8500 obr./min. Jest to jednostka, która pochodzi z Yamahy MT-09, ale poprzedniej generacji. I tu pojawia się ważna kwestia – silnik ten spełnia normę Euro 4, a nie najnowszą Euro 5.

Yamaha jednak już pokazała nową generację nakeda MT-09, a jedną z najważniejszych różnic jest właśnie nowa jednostka napędowa. Przede wszystkim jest większa, gdyż jej pojemność to 889 cm3. Jej moc wzrosła do 119 KM przy 10 000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 93 Nm przy 7000 obr./min. Yamaha obiecuje też o 9 proc. mniejsze zużycie paliwa. Jednak, co kluczowe w kontekście modelu Niken, nowy silnik spełnia normę emisji spalin Euro 5.

Yamaha Niken to jest stosunkowo młody motocykl, gdyż trafił do sprzedaży w 2018 r. Nie jest więc to jeszcze czas na nową generację. Jednak jeśli japońska marka będzie chciała kontynuować sprzedaż tego nietypowego modelu w Europie, to będzie musiała zastosować w nim silnik spełniający normę Euro 5. Zatem wydaje się bardzo prawdopodobne, że silnik z Yamahy MT-09 trafi do Nikena, tym bardziej, że podobna sytuacja miała miejsce z turystyczną Yamahą Tracer 9, którą również napędza ten sam silnik.