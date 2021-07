Yamaha będzie robiła głównie motocykle elektryczne. Japończycy przedstawili plan

Choć 2050 r. jest za niecałe 30 lat, to jest to dopiero zapowiedź rewolucji u Yamahy. Wiele wskazuje na to, że Japończycy wyznaczyli cel i dopiero mają zamiar planować, jak go zrealizować. Wystarczy wspomnieć, że choć w założonym terminie ma zostać osiągnięty poziom 90 proc. elektrycznych jednośladów, to plan zakłada, że pierwsze zauważalne zmiany i zwiększanie sprzedaży modeli na prąd ma mieć miejsce dopiero po 2030 r.