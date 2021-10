Wreszcie jest! Norton V4SV oznacza ostateczny powrót brytyjskiej marki

Norton V4SV to poprawiona wersja modelu V4SS, który powstał jeszcze za czasów Stuarta Garnera. O licznych wadach i problemach tej konstrukcji można by pisać książki, ale V4SV ma być ich pozbawiony. Krótko mówiąc – jest to ten nowoczesny i zaawansowany technicznie motocykl, jakim topowy model Nortona miał być od początku.