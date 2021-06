Stare demony cały czas gonią Nortona. Firma wykryła 35 nowych usterek w V4 SS

Norton to firma, która powstała w 1898 r., a w 1902 r. zaczęła produkować motocykle. Jest więc bez wątpienia jedną z najstarszych w całym świecie motoryzacji, a do tego posiada bogatą historię. Niestety ostatnie jej karty nie były zbyt piękne. Została reaktywowana przez Stuarta Garnera, ale cały projekt niestety zbankrutował. W końcu Nortona przejął indyjski producent motocykli TVS, co ma zapewnić bezpieczne fundusze na rozwój. Jak się jednak co chwilę okazuje – najpierw nowe władze muszą uporać się z błędami poprzedników.