Włoski dealer Harleya-Davidsona pokazał film z Pan Americą. Takiego modelu jeszcze nie było

Widać Harley-Davidson robi wszystko, żeby podkręcić atmosferę wokół swojego nowego motocykla. Co jakiś czas do sieci trafiają takie smaczki, jak ostatnie wideo opublikowane na Facebooku przez dealer amerykańskiej z włoskiej Vicenzy. Na minutowym nagraniu została pokazana dookoła cała Pan America prezentowana w salonie. Choć wygląd tego motocykla jest już dobrze znany, to jest to kolejna dobra okazja, aby poznać jego szczegóły.