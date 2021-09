Włosi pokazali Piaggio 1. To elektryczny skuter z wyjmowanym akumulatorem

Elektryczny skuter Piaggio oferowany będzie w trzech wersjach różniących się pojemnością akumulatora i mocą silnika. Podstawowy model 1 to motorower (odpowiednik spalinowych 50 cm3), którego moc to 1,2 kW (1,6 KM), a prędkość maksymalna równa jest 45 km/h. Ma on ważący 10 kg akumulator o pojemności 1,4 kWh, co przełożyć ma się na zasięg 55 km w trybie Eco lub 48 km w trybie Sport.