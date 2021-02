Wjechał motocyklem na stok narciarski. Zabawa w czasach koronawirusa

Na pewno niejeden motocyklista lubi zimą założyć narty czy snowboard i ruszyć na stok. A co jeśli połączyć te dwie pasje? Sprawdził to Hugo Clere, który do swojej wyścigowej yamahy R1 założył opony z kolcami i ruszył na trasy narciarskie Val Thorens.

Yamaha R1 i Hugo Clere na śniegu. Źródło: YouTube.com , Fot: Hugo Clere