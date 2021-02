Odwilż i wyższe temperatury. Czy to już czas, żeby wyciągnąć motocykl po zimie?

Przede wszystkim ważne jest to, aby nie uruchamiać silnika tylko na chwilę, żeby go posłuchać lub tylko sprawdzić, czy motocykl odpala. Taka krótka praca na postoju po długiej przerwie wiąże się z kilkoma problemami. Skroplona i wymieszana z olejem woda nie odparuje, a świece nie rozgrzeją się do temperatury potrzebnej do ich samooczyszczenia. Dlatego jeśli już planuje się uruchomić motocykl, to należy połączyć to z przynajmniej krotką przejażdżką, która pozwoli maszynie się rozgrzać do temperatury roboczej.