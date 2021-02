Jechał motocyklem po oblodzonej drodze. Zobacz, jak się to skończyło

Zima to nie jest czas dla jednośladów. Jednak są tacy, którzy jeżdżą nawet przy tak niesprzyjających warunkach pogodowych. Czy to osoby dowożące jedzenie na skuterach, czy ci, którzy po prostu chcą się przejechać, bo tęsknią za tym. Trzeba jednak pamiętać, że śnieg oraz lód to w przypadku motocykla lub skutera duży problem. O poślizg niezwykle łatwo, a - w odróżnieniu od samochodu - brak stabilności przy zablokowanych kołach (szczególnie przednim) to gotowy przepis na wywrotkę.