Kawasaki tworzy system elektronicznego sterowania skrzynią biegów

Do takich można na pierwszy rzut oka zaliczyć pomysł widoczny na nowych rysunkach patentowych Kawasaki. Jest to sterowanie pracą skrzyni biegów za pomocą elektroniki. Polega on na tym, że przy nożnej dźwigni zmiany biegów znajduje się czujnik, który przekazuje informacje do skrzyni biegów, gdzie na jej podstawie przełączane są przełożenia. Niepotrzebna komplikacja mechanicznego rozwiązania, które od dziesięcioleci sprawdza się idealnie? Nie do końca.