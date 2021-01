Kawasaki ZZR1400 – cena, dane techniczne, informacje

Kawasaki w swojej gamie ma cały zestaw szybkich motocykli. Jest oczywiście model Ninja H2 (i jego różne wersje) z doładowanym silnikiem, jest sportowy Ninja ZX-10R , ale jest też Kawasaki ZZR1400 znane również jako Ninja ZX-14. Motocykl ten napędzany jest ogromnym silnikiem i wyróżniają większe niż u dwóch pozostałych topowych modeli owiewki. Pierwsza generacja tego modelu z lat 2006-2011 napędzana była czterocylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 1352 cm3. Później został on powiększony do 1441 cm3 .

Maksymalna moc tej jednostki napędowej to standardowo 200 KM osiągane przy 10 000 obr./min. Jednak przy wykorzystaniu wlotu powietrza ram rośnie ona do 210 KM. Wrażenie robi też maksymalny moment obrotowy wynoszący 158,2 Nm przy 7500 obr./min. Wszystko to czyni Kawasaki ZZR1400 jednym z najszybszych motocykli na świecie. Duży silnik i nieco turystyczny charakter oznaczają, że model ten musi mieć spory zbiornik paliwa o pojemności 22 l.