Wiemy, dlaczego nowa Hayabusa jest tak podobna do starej. Suzuki wyjaśniło

W efekcie zmiany w silniku miały na celu przede wszystkim dostosowanie go do normy Euro 5. To spowodowało też obniżenie mocy z 200 do 190 KM. Jednak przy tym silnik generuje mniej wibracji. Inżynierowie natomiast skupili się na prowadzeniu maszyny i systemach elektronicznych, których nowe Suzuki Hayabusa ma bardzo długą listę.