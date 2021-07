Triumph wchodzi do świata motocrossu i enduro. Pomóc mają w tym znani zawodnicy

O tym, jak poważnie Triumph podchodzi do tematu, niech świadczy współpraca z dwoma motocyklowymi mistrzami. Ricky Carmichael to prawdziwa legenda motocrossu, zawodnik uważany za najlepszego w historii tego sportu. Ivan Cervantes jest natomiast pięciokrotnym mistrzem świata enduro. Obaj mają brać udział w testowaniu motocykli i przygotowywaniu ich do ścigania.