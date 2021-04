Debiutuje nowy Triumph Scrambler 1200. Wisienką na torcie jest edycja specjalna Steve McQueen

Triumph odświeżył Scramblera w wersji 1200. Mimo klasycznego wyglądu motocykl ten ma na pokładzie sporo nowoczesnych rozwiązań. Obok wersji XC i XE w ofercie pojawi się też specjalna odmiana tej drugiej, która wyróżniać się będzie wyjątkową kolorystyką. Równie mocno co wygląd, ma przyciągać jej nazwa – Steve McQueen Edition.

Oczywiście najważniejszą nowością Triumpha Scramblera jest dostosowanie dwucylindrowego rzędowego silnika 1200 cm3 do normy Euro 5, podobnie jak to miało miejsce w modelu Bonneville. W przypadku Scrablera tuning jednostki napędowej jest odpowiedni dla tego rodzaju motocykla, a oznacza to między innymi więcej mocy (90 KM przy 7250 obr./min) i wyższy maksymalny moment obrotowy (110 Nm przy 4500 obr./min).

Oczywiście Triumph Scrabler 1200 ma klasyczny wygląd, ale wyposażenie już jak najbardziej nowoczesne. Motocykl ten ma kolorowy wyświetlacz w miejscu zegarów, dostęp bezkluczykowy, tempomat, gniazdo USB i światła LED.

Triumph Scrambler 1200 Steve McQueen to edycja limitowana do 1000 egzemplarzy

Triumph Scrambler 1200 będzie teraz oferowany w trzech wariantach. Wszystkie są wyposażone w widelec Showa z przodu i amortyzatory Ohlins z tyłu (w obu przypadkach z pełną regulacją). W standardowej wersji XC ich skok to 200 mm, a średnica lag z przodu to 45 mm. W wersjach XE i Steve McQueen jest to odpowiednio 250 mm i 47 mm. Dodatkowo droższe odmiany mają tryb jazdy Off-Road Pro z wyłączonym ABS-em i kontrolą trakcji. Natomiast te dwa systemy bezpieczeństwa są typu cornering, czyli uwzględniające jazdę w zakręcie.

Triumph Scrambler 1200 Steve McQueen to nie lada kąsek dla fanów aktora i motocykli. Oprócz ciekawego malowania odmianę tę (bazującą na wersji XE) wyróżniają takie detale jak autograf Steve'a McQueena na kierownicy i oznaczenie na baku. Jest to edycja limitowana do 1000 egzemplarzy, z których każdy będzie miał swój indywidualny numer, a do tego właściciel dostanie certyfikat podpisany przez Nicka Bloora, szefa Triumpha, i Chada McQueena, syna Steve'a.

Materiały prasowe Triumph Scrambler 1200 Steve McQueen Źródło: Materiały prasowe , Fot: Triumph

Materiały prasowe Triumph Scrambler 1200 XC Źródło: Materiały prasowe , Fot: Triumph