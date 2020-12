The Revival Birdcage od Revival Cycles zapowiadał nowe BMW R 18

BMW R 18 bez wątpienia było jedną z najważniejszych motocyklowych premier 2020 r. Niemiecka marka weszła na nieznany sobie do tej pory rynek, a sercem nowej maszyny jest największy seryjny dwucylindrowy bokser w historii. Ogromny silnik o pojemności 1802 cm3 doczekał się przed premierą swojej własnej promocji pod postacią dwóch customowych motocykli mających na celu prezentowanie tej jednostki napędowej. Pierwszym był japoński Custom Works Zon Departed , a drugim The Revival Birdcage od działającego w USA Revival Cycle.

Nazwa The Revival Birdcage mówi sporo o wyglądzie tego motocykla. Faktycznie prezentuje się on jak klatka dla ptaków – jest to złożona z cienkich tytanowych rurek rama obudowująca silnik Big Boxer. I niewiele więcej. Małe siedzisko, nierzucające się w oczy koła i minimalistyczna kierownica oraz przednie zawieszenie. To wszystko pokazuje, że w tym customie chodziło właśnie o prezentację silnika.