Test: Zero SR/F – wcale nie brakuje mi dźwięku

Jeśli mowa o tym, czy Zero SR/F jest fajne to nie można nie wspomnieć o stylistyce. To jedna z największych zalet i bezdyskusyjnie mocnych stron tego motocykla. Każdy detal, od obudowy silnika po kształt "baku", wygląda nowocześnie, agresywnie, ale nie jest też przesadzony. Mimo tego, że wiele osób jest sceptycznych co do samej idei motocykla na prąd, to nie spotkałem nikogo, komu by się Zero SR/F nie podobało.