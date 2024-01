Test: Voge 650DS - na asfalt i poza

Silnik jak kiedyś

Wystarczy jedno spojrzenie na Voge’a 650DS, żeby zauważyć nietypowe rozwiązanie, jakim jest łańcuch z lewej strony, a wydech z prawej. Nie jest to częsta konfiguracja, więc daje do myślenia. I tu trzeba przypomnieć sobie to, z czego znany był Loncin, czyli chińska firma, która stworzyła markę Voge. Otóż w Państwie Środka produkowano silnik dla BMW F 650 - była to jednostka Rotaxa, która trafiała też do Aprilii Pegaso 650. I to właśnie z tą jednostką (oczywiście po wielu modyfikacjach) mamy do czynienia w modelu 650DS.