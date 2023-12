Test: Voge 500DS - turystyka na A2

Co ważne - subiektywne odczucie też jest pozytywne. Mocy nie brakuje, osiągi są niezłe. Jednak to, czego już mi brakowało, to kultura pracy. Wibracje generowane przez silnik Voge’a 500DS najpierw pojawiają się na podnóżkach, a później odczuwalne są wszędzie, w tym na kierownicy. Przy 140 km/h na autostradzie stają się one naprawdę mocne, wręcz trudne do zniesienia, a przecież takimi drogami pokonuje się duże dystanse przez klika godzin. Dlatego Voge 500DS to turystyk, który nie boi się nawet dłuższych tras, ale najlepiej, aby nie prowadziły one autostradami.