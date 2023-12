Test: Super Soco CPx - idealny do miasta

Skoro mowo o skuterze elektrycznym, to trzeba też pochylić się nad zasięgiem i systemem ładowania. Super Soco CPx może mieć jeden lub dwa akumulatory trakcyjne. Wg producenta (przy średniej prędkości 45 km/h i wadze kierowcy 75 kg) zasięg to odpowiednio 80 km na jednej baterii lub 160 km na dwóch. Jak się to ma do rzeczywistości? W praktyce wartości te nie są dużo mniejsze. Ponad 100 km po mieście oznacza, że jest to opcja dla tych, którzy naprawdę sporo jeżdżą, albo nie chcą codziennie podłączać skutera do ładowania.