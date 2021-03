Edycja specjalna skutera sygnowana przez Jorge Lorenzo. Jednoślad będzie miał 0,8 KM

Podczas ostatniej dużej prezentacji nowych modeli Super Soco na scenie pojawił się Jorge Lorenzo – trzykrotny mistrz świata MotoGP i dwukrotny w kategorii 250 cm3. Oczywiście zachwalał on zalety motocykli elektrycznych, ale był to dopiero początek współpracy. Pierwszym namacalnym jej efektem ma był JL99 X Super Soco Project.

Pod tą nazwą kryje się wersja specjalna skutera Super Soco CUmini, która otrzyma malowanie nawiązujące do Jorge Lorenzo. Warto przypomnieć, że to właśnie przedliftowa wersja tego jednośladu (oferowana pod nazwą CUx) ma wersję Ducati. Oczywiście skuter CUmini jest tak daleko od wyścigowych motocykli Hiszpana, jak to tylko możliwe. Jest to miejski jednoślad z silnikiem o mocy 600 W (0,8 KM), który rozpędza się do 45 km/h i ma zasięg 60-70 km.