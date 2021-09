Super Soco idzie w duże. CT3 to pierwszy maksiskuter tej marki

Jak podaje "Motorrad", Super Soco CT3 napędzane jest silnikiem o mocy 18,6 kW, czyli nieco ponad 25 KM. Pozwala to na rozpędzenie skutera do 125 km/h, co pozwala nawet na komfortowy wyjazd za miasto czy na drogę ekspresową. Akumulator o pojemności 7,2 kW ma zapewniać zasięg wynoszący 150 km. Co więcej, Super Soco obiecuje, że baterię można naładować w zaledwie trzy godziny.