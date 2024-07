Test: Honda CB500 Hornet - pad thai z sushi

Mieszczuch pełną gębą

Mniejsza Honda Hornet - po usłyszeniu takich słów od razu pomyślałbym sobie jedno. To musi być motocykl do miasta. To podstawowe zadanie, które się przed nim stawia. Tak jak większy model chętnie zabierałabym na kręte drogi, czy używał jako uniwersalnej maszyny do wszystkiego, tak CB500 powinien mieć jeszcze bardziej miejski charakter.