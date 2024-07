Test: Honda NX500 - nowa nazwa, lepszy motocykl

Honda dba, żeby nawet najbardziej "wypasione" motocykle bazowe nie były w stanie zagrozić klasie wyższej – np. NC750X. Dlatego do NX-a można kupić "zaledwie" opcjonalne kufry, gniazdo 12V czy podgrzewane manetki. To dalej ma być prosty, uniwersalny motocykl, który ma przyciągać do siebie wygodną pozycją za kółkiem. No i ceną, wynoszącą 33 tys. zł, 6 tys. mniej niż za NC750X.