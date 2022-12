Test: BMW R 1250 RT – policyjny kombajn, czy luksusowy turystyk?

Turystyka to jego życie

Tak, jest klika szczegółów, które można by poprawić w BMW R 1250 RT, ale mimo tego to bez wątpienia jeden z najlepszym motocykli turystycznych, jakie kiedykolwiek powstały. Tak, to GS jest tym bardziej znanym, ale jeśli masz zamiaru zjeżdżać z asfaltu, to właśnie RT zapewni większy komfort. Może kusić, aby pójść na całego i wybrać K 1600 GT, jednak to R 1250 RT jest tym bardziej uniwersalnym wyborem. Sześciocylindrowa maszyna to już naprawdę ogromny krążownik szos. Natomiast 1250 to idealny kompromis. A do tego o ponad 20 tys. zł tańszy.