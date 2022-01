Tajemnicza zapowiedź Bimoty. Szykuje się kolejny drogi model

Dzięki wykupieniu znacznej części udziałów przez Kawasaki Bimota wróciła do życia. Pomocne jest w tym wykorzystanie technologii japońskiego producenta motocykli, ale włoskie maszyny to nie tylko "kawy" przebrane w inne ciuchy. Ekskluzywność tych jednośladów wymaga więcej. Świetnym przykładem jest Bimota Tesi H2, która zadebiutowała jako pierwsza i choć wykorzystuje doładowany silnik Kawasaki, to konstrukcyjnie mocno odbiega od japońskich motocykli.