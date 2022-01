Duży motocykl na kategorię B. Aprilia szykuje model z dwoma kołami z przodu

Do internetu wyciekły szkice patentowe nowego motocykla Aprilii. Nie byłoby w tym nic szczególnie wyjątkowego, gdyby nie fakt, że ma on mieć dwa koła z przodu. Co najważniejsze – jako marka pochodząca z Europy, Aprilia raczej nie popełni największego błędu Yamahy i nowym motocyklem będzie można jeździć na kategorię B.