Piaggio odświeża trójkołowce MP3. Do oferty dołącza wersja 400

Najtańszym w gamie pozostaje Piaggio MP3 300 (w wersji podstawowej 33 500 zł) z silnikiem o pojemności 278 cm3, którego maksymalna moc to 25,8 KM przy 7750 obr./min. Topowa odmiana to Piaggio MP3 500 Sport Advanced (46 900 zł) z silnikiem 493 cm3 o mocy 43,5 KM przy 7750 obr./min. Modele te zostały nieco odświeżone, a do tego dołączył do nich średni brat.